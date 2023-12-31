شكرا لقرائتكم خبر عن "النقل العراقية" تعلن إعادة إحدى طائراتها من طراز "A220" إلى الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل العراقية السبت، إعادة إحدى طائراتها من طراز A220 إلى الخدمة بعد إجراء الصيانة لها.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، أعادت طائرة A220 إلى الخدمة، بعد استبدال أحد محركاتها.



وأضاف البيان أن "تلك الطائرة باشرت تنفيذ أول رحلة لها بين بغداد وطهران، بعد إكمال الإجراءات الرسمية المطلوبة".

من جانبه، قال مدير عام الشركة مناف عبد المنعم، إن "عودة الطائرة للخدمة جاء بالتزامن مع إعادة طائرة أخرى من طراز crj900 إلى العمل ضمن أسطول الناقل الوطني العراقي".



وأكد أن "الشركة - بتوجيه مباشر من قبل الوزير رزاق محيبس السعداوي - تواصل العمل على صيانة جميع الطائرات العاطلة عبر صيانة محركاتها من قبل الشركة المصنعة، ضمن جداول زمنية محددة.