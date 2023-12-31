شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية المغربية تنقذ 44 شخصا أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير مشروعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنقذت فرقاطة تابعة للبحرية الملكية المغربية، كانت تقوم بدورية بحرية بالمحيط الأطلسي، السبت، على بُعد 90 كيلومترا من الميناء العسكري الدخيلة، قاربا على متنه 44 شخصا أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير مشروعة عبر المسالك البحرية، ينحدرون من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم قاصران.

وأوضح بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، أن القارب كان يعتزم التوجه نحو جزر الكناري. وأضاف البيان أن الأشخاص، الذين تم إنقاذهم، تلقوا الإسعافات اللازمة قبل نقلهم إلى ميناء الداخلة المغربي وتسليمهم لسلطات الأمن المختصة للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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