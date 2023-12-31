شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 فلسطينيين فى قصف لمسيرة إسرائيلية بمخيم نور شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل، بإصابة 3 فلسطينيين فى قصف نفذته مسيرة إسرائيلية بمخيم نور شمس. واستهدفت طائرات الاحتلال المسيرة موقعين فى حارة الدمج وسط مخيم نور شمس، وبالقرب من مدخل حارة المنشية. وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة فى صفوف المواطنين بعد مداهمة منازلهم، طالت العشرات منهم، تركزت فى حارة المحجر.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز