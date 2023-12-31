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إصابة 3 فلسطينيين فى قصف لمسيرة إسرائيلية بمخيم نور شمس

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القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل، بإصابة 3 فلسطينيين فى قصف نفذته مسيرة إسرائيلية بمخيم نور شمس.

واستهدفت طائرات الاحتلال المسيرة موقعين فى حارة الدمج وسط مخيم نور شمس، وبالقرب من مدخل حارة المنشية.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة فى صفوف المواطنين بعد مداهمة منازلهم، طالت العشرات منهم، تركزت فى حارة المحجر.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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