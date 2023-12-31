مصر تؤكد أنها لا تتدخل في الشأن الفلسطيني واقتراحها هو لوقف الحرب في غزة

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ونفى المسؤول المصري كل ما تردد حول تشكيل حكومة فلسطينية، بتدخل من أطراف خارجية.
وأوضح رشوان أن "المقترح المصري، يتضمن هدنة إنسانية، لمدة 10 أيام، تفرِج خلالها حماس عن جميع الرهائن المحتجزين لديها من نساء وأطفال ومرضى، مقابل إفراج إسرائيل عن عدد مناسب يُتَفق عليه من السجناء الفلسطينيين لديها".
29 ديسمبر, 08:39 GMT
وتابع رشوان، بالقول: "خلال هذه الفترة سيتوقف إطلاق النار توقفا كاملا في قطاع غزة كافة، من الجانبين كليهما، كما سيُعاد نشر القوات الإسرائيلية بعيدًا عن محيط التجمعات السكنية، وسيُسمح بحرية حركة المواطنين من الجنوب للشمال، كذلك حركة السيارات والشاحنات، في وقتٍ تلتزم فيه حركة حماس بوقف كافة أشكال العمليات تجاه إسرائيل".
وأفاد رشوان بأن "مصر لم تتلق أية ردود بشأن المقترح من جانب الأطراف المعنية، حتى الآن".
كما شدد على أن بلاده موقفها لم يتغير ويتلخص بضرورة إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية عبر إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967.