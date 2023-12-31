مصر تؤكد أنها لا تتدخل في الشأن الفلسطيني واقتراحها هو لوقف الحرب في غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وكانت مصر، قد طرحت الأسبوع الماضي، إطارا لمقترح محاولة تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية، سعيا وراء حقن الدماء الفلسطينية، ووقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة.

وحسب وكالة "أنباء العالم العربي"، قال ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، أمس السبت، إن "كل ما يتعلق بموضوع القضية الفلسطينية، هو خاص بالشأن الفلسطيني فقط، ولا أحد يستطيع التدخل فيه".

ونفى المسؤول المصري كل ما تردد حول تشكيل حكومة فلسطينية، بتدخل من أطراف خارجية.

وأوضح رشوان أن "المقترح المصري، يتضمن هدنة إنسانية، لمدة 10 أيام، تفرِج خلالها حماس عن جميع الرهائن المحتجزين لديها من نساء وأطفال ومرضى، مقابل إفراج إسرائيل عن عدد مناسب يُتَفق عليه من السجناء الفلسطينيين لديها".

29 ديسمبر, 08:39 GMT

وتابع رشوان، بالقول: "خلال هذه الفترة سيتوقف إطلاق النار توقفا كاملا في قطاع غزة كافة، من الجانبين كليهما، كما سيُعاد نشر القوات الإسرائيلية بعيدًا عن محيط التجمعات السكنية، وسيُسمح بحرية حركة المواطنين من الجنوب للشمال، كذلك حركة السيارات والشاحنات، في وقتٍ تلتزم فيه حركة حماس بوقف كافة أشكال العمليات تجاه إسرائيل".

ولضمان تنفيذ هذه الرؤية، أكد رشوان أنه "يجب على إسرائيل وقف جميع أشكال النشاط الجوي الإسرائيلي بما في ذلك المُسيرات وطائرات الاستطلاع، مع تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تشمل الأدوية والمستلزمات الطبية والمحروقات والأغذية دون استثناء شمال القطاع".

وأفاد رشوان بأن "مصر لم تتلق أية ردود بشأن المقترح من جانب الأطراف المعنية، حتى الآن".

كما شدد على أن بلاده موقفها لم يتغير ويتلخص بضرورة إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية عبر إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967.

وتواصل إسرائيل قصف قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما تسبب في مقتل أكثر من 21 ألف شخص وإصابة ما يزيد عن 55 ألفا آخرين.