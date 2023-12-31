شكرا لقرائتكم خبر عن فصيل فلسطينى: انسحاب الاحتلال من غزة شرط لإبرام أى صفقة لتبادل الأسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، الأحد، رفض الحركة إبرام صفقة لتبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي أو غير ذلك، ما لم يتم وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي بالكامل من قطاع غزة، جاء ذلك ردا على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

علق رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على سؤال مراسل بالمؤتمر عن تقديم حركة حماس مقترحات لتسليم محتجزين بوساطة قطرية، ليرد: "الصفقات المتوقعة إن تم التوصل إلي اتفاق سيتم تنفيذها، وحركة حماس قدمت مقترحات ولم نوافق عليها، ونحن نعمل على ضغط عسكري لنحصل على أفضل شروق للصفقة".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن الاقتصاد الإسرائيلي والجيش قويان حتى بعد 90 يوما من الحرب في غزة، مضيفا أنه سنعمل على ارجاع الإسرائيليين في شمال غزة، ولكن بعد تأمين المنطقة وذلك لم يتم تحديد وقت معين عليه.

وعن انتخابات البلدية تابع :"هناك مقترح لنهاية الشهر المقبل أو الذى يليه، في انتخابات البلدين، ولا يمكن أن نجري الانتخابات لأن هناك 700 مرشح يخدمون في جيش الاحتياط".