وزير إسرائيلي يدعو إلى تشجيع "الهجرة الطوعية" لسكان غزة وإيجاد بلدان لهم

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وتابع الوزير: "يتعين علينا أن نجد البلدان التي ترغب في استقبال سكان غزة، وينبغي أن يكون ذلك من خلال دولة إسرائيل".
وأضاف: "أنا أؤيد إحداث تغيير كامل للواقع في غزة، وذلك من خلال إجراء نقاش حول الاستيطان هناك".
وأردف، بالقول: "سيتعين علينا أن نحكم هناك لفترة طويلة، علينا أن نعود إلى غزة".
8 ديسمبر, 09:04 GMT
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.