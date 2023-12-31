وزير إسرائيلي يدعو إلى تشجيع "الهجرة الطوعية" لسكان غزة وإيجاد بلدان لهم

دبي - محمود عبدالرازق - وقال سموتريتش، في تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية: "لن تكون غزة مرتعا لمليوني شخص يريدون تدمير دولة إسرائيل، نريد أن نشجع الهجرة الطوعية".

وتابع الوزير: "يتعين علينا أن نجد البلدان التي ترغب في استقبال سكان غزة، وينبغي أن يكون ذلك من خلال دولة إسرائيل".

وأعرب سموتريتش، عن رفضه بأن تستلم السلطة الفلسطينية زمام الأمور في قطاع غزة، قائلا: "سيحكمون تماما مثلما تحكم حماس".

وأضاف: "أنا أؤيد إحداث تغيير كامل للواقع في غزة، وذلك من خلال إجراء نقاش حول الاستيطان هناك".

وأردف، بالقول: "سيتعين علينا أن نحكم هناك لفترة طويلة، علينا أن نعود إلى غزة".

8 ديسمبر, 09:04 GMT

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.

وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.