شكرا لقرائتكم خبر عن "سلمان للإغاثة": عبور 11 شاحنة سعودية عبر معبر رفح لدعم الفلسطينيين بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبور قافلة مساعدات سعودية تضم 11 شاحنة من معبر رفح البري تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.

وقال المركز، حسبما ذكرت قناة "الإخبارية السعودية"، اليوم الأحد، "إن القافلة تضم مواد غذائية وطبية وإيوائية؛ حيث تحتوي على كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة".

وأضاف أنه سيتم خلال الأيام القادمة تدشين أكبر قافلة إنسانية تضم حوالي 550 شاحنة تصل من ميناء بورسعيد إلى مدينة العريش، والتي وصلت عبر السفينتين الثالثة والرابعة عبر الجسر البحري السعودي.

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور السعودية المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به.