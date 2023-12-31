شكرا لقرائتكم خبر عن ديوان الرئاسة بالإمارات ينعى الشيخة مهرة بنت خالد بن سلطان آل نهيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقال ديوان الرئاسة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الأحد - "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان الرئاسة المغفور لها الشيخة مهرة بنت خالد بن سلطان آل نهيان والدة الشيخ طحنون بن سعيد آل نهيان". وأعرب الديوان عن خالص عزائه ومواساته سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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