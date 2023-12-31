شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أممى يجدد الدعوة لوقف إنساني لإطلاق النار بغزة ويصف الوضع بـ "المثير للقلق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، "خالد خياري" دعوة الأمين العام إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، واصفاً الوضع في الشرق الأوسط بأنه "مثير للقلق"، مشيرا إلى استمرار تدهور الوضع الإنساني في غزة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد المسؤول الأممي، استمرار العمليات البرية الإسرائيلية المكثفة والقتال بين القوات الإسرائيلية وحماس.

وشدد "خياري" على ضرورة أن تتوقف الأعمال العدائية الحالية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة بخطة لدفع الأطراف بشكل جاد نحو التوصل إلى حل تفاوضي.

وقال "خياري" إنه يتعين استعادة الأفق السياسي والتحرك نحو الإمكانية الوحيدة القابلة للتطبيق لتحقيق مستقبل سلمي - وهو حل الدولتين، حيث تكون غزة جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطينية مستقلة، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، في سلام وأمن، على أساس على خطوط عام 1967 وتكون القدس عاصمة للدولتين، وذلك تماشيا مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأكد "خياري" أن الأسابيع الأخيرة شهدت كثافة العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية، حيث وقع العديد من الضحايا الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في سياق العمليات الإسرائيلية في المنطقة (أ)، بما في ذلك بعض الضحايا خلال اشتباكات مسلحة لاحقة".

وحذر المسؤول الأممي من أن خطر امتداد هذا الصراع على المستوى الإقليمي، لا يزال مرتفعا، مع عواقب مدمرة محتملة على المنطقة بأكملها. ونبه إلى أن التبادل اليومي المستمر لإطلاق النار عبر الخط الأزرق يشكل خطرا جسيما على الاستقرار الإقليمي.

ومع تزايد خطر سوء التقدير ومزيد من التصعيد مع استمرار الصراع في غزة، قال "خياري" إن من الأهمية بمكان أن تقوم جميع الأطراف الفاعلة على الفور بوقف التصعيد والعودة إلى وقف الأعمال العدائية.