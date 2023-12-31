شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء رفح البرى يستقبل 8 جرحى فلسطنيين من قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل ميناء رفح البري في شمال سيناء، 8 جرحى فلسطينيين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات، إلى جانب إدخال شاحنات مساعدات إنسانية ووقود للفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال مصدر مسئول في شمال سيناء - اليوم الاحد إنه تم التنسيق لاستقبال 8 جرحى فلسطينيين من مستشفيي ناصر والأقصى في قطاع غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية برفقة 9 مرافقين لهم.

وأضاف المصدر أنه تم التنسيق أيضا لاستقبال دفعة جديدة من الفلسطينيين العاملين في الخارج وعددهم 65 فلسطينيًا، إلى جانب استقبال 145 شخصا من أصحاب الجوازات المصرية.