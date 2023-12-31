محلل إسرائيلي: نعيش في "مأزق استراتيجي" بسبب غزة ويمكننا الدخول في "حرب استنزاف"

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دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد المحلل السياسي الإسرائيلي، عاموس هرئيل، أن "إسرائيل تمر بمرحلة او بحالة مأزق استراتيجي في غزة، ليس مع حركة حماس في غزة أو حزب الله اللبناني في الشمال، ولكن مع الرأي العام الإسرائيلي، أيضا".
وحذر عاموس هرئيل من أنه "من المحتمل نشوب حرب إقليمية مع اشتعال الجبهة الشمالية مع حزب الله، قد تتسع بمواجهة إيران، ما يعني دخول إسرائيل في "حرب استنزاف" حقيقية، بحسب قوله.
وفي السياق ذاته، صرح جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الأحد، بأن الطريق لا يزال طويلا على بلاده في قطاع غزة، بحسب قوله، حيث نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية، عن الجنرال احتياط، غادي شامني، القائد السابق لفرقة غزة، أن "الطريق في غزة لا يزال طويلا، وأنه في الوقت الذي يعمل فيه الجيش الإسرائيلي ضد مراكز الثقل والقوة لحركة حماس، فإنه لم يصل بعد إلى مدينة رفح".
أمس, 21:12 GMT
وأوضح شامني أنه "للمرة الأولى منذ بداية الحرب على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يتحدث بنيامين نتنياهو عن نزع السلاح في قطاع غزة، وأن الجيش الإسرائيلي يجب أن يسيطر على محور فيلادلفيا، مدعيا أنه لن يكون هناك مفر من ذلك".
وأشار قائد فرقة غزة الإسرائيلية السابق إلى أنه "في حال تدشين الجدار على الجانب المصري، فإن عملية بنائه سوف تستغرق عامين على الأقل".
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.