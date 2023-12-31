الخليج اليوم .. بيان أمني بشأن القبض على شخص قام بإحراق قطة داخل قفص في المنطقة الشرقية

الرياض - كتب موسى القحطاني - أصدر الأمن العام، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، بيانًا اليوم السبت، أعلن فيه أن شرطة الظهران بالمنطقة الشرقية قبضت على شخص قام بنشر محتوى مرئيًا يتضمن تعذيب قطة.

وقال البيان: قبضت شرطة الظهران بالمنطقة الشرقية على شخص نشر عبر حسابه، في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، محتوى مرئيًا يتضمن تعذيب كائن حي "قطة" بإشعال النار فيها.

وأضاف: جار استكمال إجراءات الاستدلال لمعرفة ارتباطه بذلك، وإحالته إلى الجهة المختصة.

وتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو الذي وثق الواقعة حيث قام الشخص بحرق قطة داخل القفص، مطالبين بضرورة القبض على الجاني.