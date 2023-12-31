الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين اثنين في غزة ليرتفع عدد قتلاه إلى 506 منذ 7 أكتوبر الماضي

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي أعلن عن مقتل جنديين إضافيين من قواته في قطاع غزة، وهما الرقيب احتياط أليرز غاباي (37 عاما)، من مستوطنة بتاح تكفا، والرقيب أول ليئاف سعادة (23 عاما) من طبرية، وسقطا في غزة".

ومع سقوط المجندين الاثنين، بلغت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي، منذ بداية الحرب، 506 قتلى، من بينهم 172 ضابطا وجنديا قتلوا في المعارك البرية داخل قطاع غزة، التي بدأت في 27 أكتوبر / تشرين الأول الماضي.

أمس, 16:31 GMT

يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.

وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.