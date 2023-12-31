شكرا لقرائتكم خبر عن 68 شهيدا على الأقل بقصف إسرائيلى على "حي الزيتون" و"محيط جامعة الأقصى" بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 68 فلسطينيًا على الأقل، اليوم الأحد، بقصف طائرات الاحتلال الحربية على مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن طائرات الاحتلال الحربية شنت قصفا بعدة صواريخ على حي الزيتون وسط مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 48 شخصًا ، وإصابة العشرات. وأضافت أن طائرات الاحتلال قصفت محيط جامعة الأقصى بمدينة غزة ما أدى لاستشهاد 20 شخصا آخرين، وإصابة العشرات.

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