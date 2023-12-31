"القسام" تعلن إسقاط مروحية إسرائيلية شمالي قطاع غزة

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دبي - محمود عبدالرازق - وقالت "القسام" في بيان لها عبر قناتها على "تلغرام": "كتائب القسام وكتائب المجاهدين تستهدفان طائرة "أباتشي" صهيونية جنوب حي الزيتون بمدينة غزة، بصاروخ "سام 7".
وجاء في بيان آخر لـ"كتائب القسام": "مجاهدو القسام يستهدفون قوات صهيونية خاصة شرق حي التفاح بالعبوات والقذائف ويشتبكون معها بالأسلحة الرشاشة".
وجاء في بيان لاحق: "كتائب القسام تستهدف 5 آليات صهيونية في منطقة التفاح والدرج بعبوات "شواظ" وقذائف "الياسين 105".
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.