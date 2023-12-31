لاجئون من مستوطنات الشمال الإسرائيلي: نعيش في "منفى" ولا تلوح أي حلول في الأفق

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن لاجئين من مستوطنات الشمال الإسرائيلي، أن "اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من مستوطنات إلى الإقامة في فنادق أو نُزل بأنهم يعيشون يوما بيوم وهي صعبة وقاسية عليهم".
في سياق متصل، أفاد جنرال سابق في هيئة الأركان التابعة للجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن حركة حماس نجحت في الحرب الدائرة على قطاع غزة، حيث نقلت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية، عن رئيس غرفة العمليات السابق في هيئة الأركان، الجنرال يسرائيل زيف، قوله إن "حركة حماس انتصرت أو نجحت في الحرب على القطاع".
وفي وقت سابق، قال الجنرال زيف إنه "يجب على إسرائيل تغيير تعريفها لأهداف الحرب"، مضيفا، بالقول: "نحن بالتأكيد غير قادرين على تدمير حماس"، في حين ذكرت صحيفة إسرائيلية أن بلادها في مأزق استراتيجي على خلفية الحرب الدائرة على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر الماضي، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.