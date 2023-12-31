الخليج اليوم .. أسعار الوقود تواصل انخفاضها للشهر الثالث على التوالي في الإمارات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

للشهر الثالث على التوالي أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود تخفيض أسعار البنزين والديزل خلال شهر يناير 2024 بمقدار يتراوح بين 13 و14 فلساً للبنزين، و19 فلساً في الديزل لكل لتر مقارنة بأسعار شهر ديسمبر 2023.

وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من الأول من يناير 2024، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وانخفض سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 14 فلساً من 2.96 درهم في ديسمبر الى 2.82 درهم في يناير، كما انخفض لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 14 فلساً من الى 2.85 درهم في ديسمبر الى 2.71 درهم في يناير.

وكذلك انخفض سعر لتر بنزين "إي بلس" «91» بمقدار 13 فلساً من 2.77 درهم في ديسمبر الى 2.64 درهم في يناير. كما نزل سعر لتر الديزل بمقدار 19 فلساً لكل لتر من الى 3.19 دراهم في ديسمبر الى 3.0 دراهم في يناير.

كانت اللجنة قد أقرت تخفيض أسعار البنزين والديزل خلال شهر ديسمبر 2023 بمقدار يتراوح بين 7و8 فلوس في البنزين، و23 فلساً في الديزل لكل لتر مقارنة بأسعار شهر نوفمبر 2023، كما أقرت خفض أسعار الوقود خلال نوفمبر 2023 بمقدار 41 فلساً في البنزين، و15 فلساً في الديزل لكل لتر مقارنة بأسعار شهر أكتوبر 2023.

ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.