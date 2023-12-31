شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا: المنظمات غير الحكومية تتعهد بمواصلة المساعدة للفلسطينيين خلال 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت السلطات الماليزية ، اليوم الأحد ، أن المنظمات غير الحكومية تتعهد بمواصلة إرسال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين خلال العام المقبل.



ونقلت صحيفة ذا ستار الماليزية عن رئيس أمانة عملية الإحسان ورئيس هيئة المساعدات الإنسانية والإغاثة الماليزية (ماهار)، جسمي جوهري قوله إن المنظمات غير الحكومية ستقوم بجمع الأموال لتوفير الضروريات، بما في ذلك المواد الغذائية ومنتجات العناية الشخصية.



وقال إنه حتى الآن، تم تنفيذ ثلاث بعثات مساعدات إنسانية لفلسطين من خلال عملية إحسان هذا العام، وتحديداً في 3 نوفمبر و10 نوفمبر و19 ديسمبر، حيث بلغت قيمة البضائع بما في ذلك تكاليف النقل حوالي 14 مليون رينجيت ماليزي.



وأضاف أنه "على الرغم من أننا قمنا بتوزيع المساعدات مثل الغذاء والدواء ولوازم العناية الشخصية، إلا أنها لا تزال غير كافية لتلبية احتياجات الناس في غزة، ففي الوقت الحالي، هناك أكثر من 1.7 مليون شخص بلا مأوى ويعيشون كلاجئين، لذا فهم بحاجة إلى خيام لاستخدامها كمأوى ونأمل في تقديم مثل هذه المساعدة".



وأضاف أنه من المتوقع إرسال الدفعة التالية من المساعدات في أوائل يناير، والتي تشمل 10 حاويات عن طريق البحر.



وتتولى وزارة الخارجية الماليزية قيادة عملية إحسان، إلى جانب أكثر من 50 منظمة غير حكومية أخرى.