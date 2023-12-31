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الخليج اليوم .. لا يوجد منها إلا 40 حبة في العالم.. شاهد.. سيارة نادرة سعرها 21 مليون ريال

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الرياض - كتب موسى القحطاني - وثق شخص مقطع فيديو أظهر سيارة سعرها 21 مليون ريال.

 

وقال موثق المقطع:" هذه سيارة إيطالية، وقطعت 300 كيلو فقط، وسعرها 21 مليون". لافتا إلى أنها من أندر السيارات في العالم.

وأضاف:" لا يوجد منها سوى 40 حبة في العالم" .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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