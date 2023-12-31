شكرا لقرائتكم خبر عن تضامنا مع غزة.. مسيرة بالسيارات بفيلادلفيا الأمريكية ترفع الأعلام الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم مئات المواطنين بولاية فيلادلفيا الأمريكية مسيرة بالسيارات رفعت فيها الأعلام الفلسطينية جابت شوارع الولاية تضامنا مع فلسطين.

من ناحية أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، مقتل جنديين آخرين، في المعارك البرية المستمرة ضد حماس في قطاع غزة.

وذكرت قناة "كان 11" الإسرائيلية أن القتيلين هما الرقيب الاحتياطي إليراز غاباي (37 عاما) والرائد الاحتياطي لياف سعادة (23 عاما).

وأبرزت أن حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي بلغت 506، بينما وصل عدد القتلى في العمليات البرية لوحدها 172.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف الأسبوع الماضي تكلفة القتال في غزة بأنها باهظة، وشدد على أن الحرب "ستستمر حتى تحقق كل أهدافها".