فصائل عراقية تستهدف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل

دبي - محمود عبدالرازق - بغداد - الخليج 365. وأصدرت الفصائل التي تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق"، بيانا قالت فيه: "استمرارا لنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال قرب مطار أربيل شمال العراق بالطيران المسيّر".

وأضافت في بيانها: "تؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو".

أمس, 18:24 GMT

جاء ذلك في أعقاب كلمة لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، يوم الجمعة الماضي، حذر فيها الولايات المتحدة من رد المقاومة العراقية.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن قاآني كلمة ألقاها في مراسم إحياء ذكرى حسين بورجعفري، المرافق الشخصي لقائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، توعد الأمريكيين بأنه "إذا واصلتم سلوككم غير العقلاني في العراق فإن المقاومة العراقية ستضع اعتباراتها جانبا وسترد عليكم بطريقة مختلفة".

28 ديسمبر, 19:59 GMT

وشدد قاآني في كلمته على أن "المقاومة في المنطقة هي صاحبة القرار لعملياتها، مشددًا على أن المقاومة الفلسطينية بدأت العمليات بقرارها والخطة التي أعدتها بنفسها"، وتابع أن "المقاومة في جميع أنحاء المنطقة لها هيكليتها المستقلة، كما أنها تنمو خطوة بخطوة، واليوم كل فصائل جبهة المقاومة على المستوى الإقليمي هي صاحبة القرار ولا تتلقى الأوامر من أي جهة".

واتهم إسرائيل بارتكاب "جرائم واسعة بحق الشعب الفلسطيني، وهو ما دفع المقاومة الفلسطينية إلى التخطيط وتنفيذ كل عملياتها بنفسها مرحلة بمرحلة بأفضل صورة ممكنة".

وأفاد مراسل "الخليج 365" في سوريا، يوم الجمعة الماضي، بتنفيذ هجوم مزدوج بالصواريخ والمسيرات على قاعدة خراب الجير الأمريكية غير الشرعية في منطقة الرميلان النفطية في ريف محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد.