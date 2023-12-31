فصائل عراقية تستهدف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل

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دبي - محمود عبدالرازق - بغداد - الخليج 365. وأصدرت الفصائل التي تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق"، بيانا قالت فيه: "استمرارا لنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال قرب مطار أربيل شمال العراق بالطيران المسيّر".
وأضافت في بيانها: "تؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو".
أمس, 18:24 GMT
جاء ذلك في أعقاب كلمة لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، يوم الجمعة الماضي، حذر فيها الولايات المتحدة من رد المقاومة العراقية.
28 ديسمبر, 19:59 GMT
واتهم إسرائيل بارتكاب "جرائم واسعة بحق الشعب الفلسطيني، وهو ما دفع المقاومة الفلسطينية إلى التخطيط وتنفيذ كل عملياتها بنفسها مرحلة بمرحلة بأفضل صورة ممكنة".