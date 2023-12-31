وكالة: مقتل 10 من "أنصار الله" بقصف أمريكي في البحر الأحمر

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدرين ملاحيين بالحديدة، أنباء عن مقتل 10 حوثيين في القصف الأمريكي على زوارق هاجمت سفينة في البحر الأحمر.

وأفاد مصدر ملاحي في الميناء الخاضع لسيطرة "أنصار الله"، رفض الكشف عن اسمه، لـ"فرانس برس"، بـ"مقتل 10 حوثيين وإنقاذ اثنين أصيبا في القصف الأمريكي على الزوارق الحوثية التي كانت تريد توقيف سفينة قبالة الحديدة".

19 ديسمبر, 09:18 GMT

وأكد مصدر ملاحي آخر، من دون الكشف عن هويته، حصيلة القتلى، مشيرا إلى أن "4 ناجين وصلوا إلى الحديدة ومعهم جريحان نقلا إلى مستشفى الصماد".

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في البحر الأحمر، أحبطت هجوما على سفينة قبالة سواحل اليمن.

وأضافت الهيئة أنه "قد ورد بلاغ من إحدى السفن حول تعرضها لهجوم من قبل 3 قوارب صغيرة على جانب الميناء، وتم تبادل لإطلاق النار".

22 ديسمبر, 17:29 GMT

وبدورها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، إغراق زوارق لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، ومقتل طاقمها في أثناء مهاجمتها سفينة شحن تجارية قبالة سواحل اليمن جنوب البحر الأحمر.

وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وأعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر.

وتضم القوة 10 دول هي: الولايات المتحدة، وبريطانيا، والبحرين، وكندا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وسيشيل، وإسبانيا.