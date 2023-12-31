فشل أمني جديد... إسرائيلي ينتحل صفة "شرطي" ويسرق أسلحة وطائرة دون طيار بمنطقة قريبة من غزة

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أنه في حالة فشل أمني جديد داخل إسرائيلي، انتحل مواطن إسرائيلي صفة مقاتل في وحدة "اليمام" وهي وحدة القوات الخاصة بالشرطة الإسرائيلية، وقام بسرقة معدات وأسلحة متعددة ومختلفة.
وأوضحت أن روعي يفراخ (35 عاما) من مدينة تل أبيب، انتحل صفة مقاتل في وحدة "اليمام" وعضو في جهاز "الشاباك" (المخابرات الداخلية) ودخل إلى قطاع غزة والتقط صورا مع شخصية بارزة جاءت لزيارة جنود الجيش الإسرائيلي داخل القطاع.
ولفتت إلى أنه منذ فجر السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو موعد عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنتها حركة "حماس" في غلاف غزة، بدأ روعي يفراخ نشاطه، وقام بسرقة أسلحة وطائرة دون طيار وجهاز اتصال من الجيش الإسرائيلي.
ووصفت الصحيفة الواقعة بأنها فشل أمني جديد.
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.