شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 21822 شهيدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ86 على التوالي إلى 21822 شهيدًا، والجرحى إلى 56451 جريحًا، 70 % منهم أطفال ونساء.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية: أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 12 مجزرة خلال الساعات الماضية، راح ضحيتها نحو 165 شهيدًا ونحو 300 جريح.

وكالة الأونروا

من ناحية أخرى، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن حرب الاحتلال على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تندرج في إطار مخططات التهجير القسري، ومحاولات تغيير الطابع الديمغرافي في قطاع غزة وطبيعته المعروفة بالكامل.

جاء ذلك في بيان لها اليوم، قالت فيه: "تنظر الوزارة بخطورة بالغة لتلك المخططات بكونها استهداف مباشر للقضية الفلسطينية ولحقوق شعبنا وفي مقدمتها حق العودة، وجزء لا يتجزأ من سياسة إسرائيلية رسمية تهدف لتصفية القضية الفلسطينية".