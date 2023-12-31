شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد خطيب المسجد الأقصى في قصف الاحتلال مخيم المغازي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد نائب رئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس ووزير الأوقاف الفلسطيني الأسبق وخطيب الأقصى المبارك الشيخ يوسف سلامة، في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن الشيخ سلامة الذي شغل منصب وزير الأوقاف في أول حكومة فلسطينية بعد تشكيل السلطة الفلسطينية عام 1994، استشهد في القصف الإسرائيلي المستمر على مخيم المغازي وسط القطاع.

قطاع غزة

كما استشهد العشرات من الفلسطينيين في المخيم مع استمرار عمليات القصف الإسرائيلي.

وارتفع عدد الشهداء في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ86 على التوالي إلى 21822 شهيدًا، والجرحى إلى 56451 جريحًا، 70 % منهم أطفال ونساء.