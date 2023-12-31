شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطيني: غزة تستقبل العام الجديد بعدوان إسرائيلي متواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد الجليل حنجل متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، إن عدد كبير من الضحايا فقدوا حياتهم جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأضاف الدكتور عبد الجليل حنجل متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني خلال مداخل هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية، أن قطاع غزة يستقبل العام الجديد بعدوان إسرائيلي متواصل، مضيفا أن المنظومة الطبية في غزة منهارة بسبب انهاك شديد للمؤسسات الصحية بعد خروج غدد كبير منها عن الخدمة.

وتابع الدكتور عبد الجليل حنجل متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني أن المستشفيات تعانى نقصا كبيرا في المستلزمات الطبية وأعداد كبيرة من المرضى بقطاع غزة.