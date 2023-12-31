شكرا لقرائتكم خبر عن "مكافحة الإرهاب" بكردستان العراق يعلن إسقاط طائرة مسيرة فى أربيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان العراق، اليوم /الأحد/، عن إسقاط طائرة مسيرة فى محافظة أربيل شمالى العراق.

وأوضح الجهاز - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - أنه استنادا إلى معلومات دقيقة تم، مساء اليوم، إسقاط مسيّرة مفخخة وجهّت من قبل الميليشيات الخارجة عن القانون نحو القاعدة العسكرية لقوات التحالف الدولى ضد تنظيم "داعش" الإرهابى فى مطار أربيل الدولي.