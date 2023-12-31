إعلام: الحرب الإسرائيلية لن تنجح في تقليل إطلاق الصواريخ من غزة على مستوطنات الغلاف إلى الصفر

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكر دورون قادوش، المعلق العسكري الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن هناك تقديرات في الجيش الإسرائيلي تفيد بأن الحرب في غزة لن تنجح في خفض عمليات إطلاق الصواريخ من القطاع إلى الداخل الإسرائيلي إلى الصفر.
وفي سياق متصل، أفاد جنرال سابق في هيئة الأركان التابعة للجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن حركة حماس نجحت في الحرب الدائرة على قطاع غزة، حيث نقلت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية، عن رئيس غرفة العمليات السابق في الهيئة، الجنرال يسرائيل زيف، قوله إن "حركة حماس انتصرت أو نجحت في الحرب على القطاع".
وفي وقت سابق، قال الجنرال زيف إنه "يجب على إسرائيل تغيير تعريفها لأهداف الحرب"، مضيفا، بالقول: "نحن بالتأكيد غير قادرين على تدمير حماس"، في حين ذكرت صحيفة إسرائيلية أن بلادها في مأزق استراتيجي على خلفية الحرب الدائرة على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأفاد المحلل السياسي الإسرائيلي، عاموس هرئيل، أن "إسرائيل تمر بمرحلة أو بحالة مأزق استراتيجي في غزة، ليس مع حركة حماس في غزة أو حزب الله اللبناني في الشمال، ولكن مع الرأي العام الإسرائيلي، أيضا".
وحذر عاموس هرئيل من أنه من المحتمل نشوب حرب إقليمية مع اشتعال الجبهة الشمالية مع "حزب الله"، وقد تتسع بمواجهة إيران، ما يعني دخول إسرائيل في "حرب استنزاف" حقيقية، بحسب قوله.
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر الماضي، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.