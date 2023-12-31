الأكبر منذ 1948.. الإحصاء الفلسطيني يرصد "حصيلة القتلى" في 2023

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وأوضح التقرير أن "22 ألفا و404 فلسطينيين قتلهم الاحتلال الإسرائيلي خلال 2023، في حصيلة هي الأكبر منذ النكبة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني عام 1948"، مشيرا إلى أن "22 ألف و141 فردا منهم قتلهم الاحتلال منذ الـ7 من أكتوبر الماضي فقط، بينهم نحو 9 آلاف طفل و6 و450 امرأة".
كما بلغ عدد المفقودين في قطاع غزة أكثر من 7 آلاف مفقود، 67 في المئة منهم من الأطفال والنساء.
ولفت التقرير إلى أن 40 في المئة من قتلى القصف الإسرائيلي في غزة من الأطفال ونحو 30 في المئة من الضحايا من النساء.
ولفت التقرير إلى أن "عدد المستعمرين الذين يستولون على أراض فلسطينية في الضفة الغربية تجاوز 175 ألف مستعمر في 151 مستعمرة بالضفة الغربية، بينما وصلت العجز في إمدادات المياه لسكان القطاع إلى 90 في المئة".
وقارن التقرير بين عدد الفلسطينيين فيما يعرف بـ"فلسطين التاريخية" يقدر بـ7.3 مليون نسمة مقارنة بنحو 7.2 مليون إسرائيلي، مشيرا إلى أن نحو 65 في المئة من الفلسطينيين تقل أعمارهم عن 30 عاما، بحسب الوكالة.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى الآن وصلت إلى أكثر من 21 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.