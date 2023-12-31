شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع غزة.. إصابة 355 ألف نازح فلسطيني بالأمراض المعدية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة أكثر من 355 ألف نازح فلسطيني داخل مراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في غزة بالأمراض المعدية، التي تفشت نتيجة حالة الاكتظاظ الشديدة داخل مراكز الإيواء، التي نزح إليها ما يقرب من مليوني فلسطيني، للاحتماء من القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إنه جرى رصد إصابات بوباء الكبد، وأمراض الجهاز الهضمي والتنفسي، محذرة من تفشي وباء الكوليرا في صفوف النازحين، وفقدان السيطرة على ظاهرة تفشي أنواع خطيرة من الأوبئة، التي لا تتوفر التطعيمات المناسبة لعلاجها.

مراكز الإيواء في غزة

وأشارت الوزارة إلى حالة الاكتظاظ الشديدة في المستشفيات، التي خرج معظمها عن الخدمة بعد قصفها ومحاصرتها من قبل قوات الاحتلال، والتي تواصل منع تدفق الأدوية والوقود للمستشفيات في مدينة غزة وشمالها منذ بدء العدوان.

وأوضحت أن آلاف الجرحى الذين يحضرون داخل مراكز الإيواء، يشكلون بيئة خصبة لانتشار البكتيريا والأمراض، خاصة أن معظمهم لم تستطع المستشفيات استكمال بروتوكولات علاجهم، نظرًا للكم الكبير من الجرحى الذين يصلون يوميًا للمستشفيات.