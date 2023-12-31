انعكاسات خطيرة.. خبيران يوضحان تداعيات استمرار الجفاف للسنة السادسة بالمغرب

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دبي - محمود عبدالرازق - وفق الآراء الواردة في التقرير فإن العديد من التحديات تواجه الاقتصاد المغربي، حال استمرار الجفاف هذا العام، من بينها هجرة السكان من القرى والمناطق الفلاحية إلى المدن، بالإضافة لارتفاع التضخم وكذلك زيادة نسبة البطالة.
ويمثل الإنتاج الفلاحي نسبة كبيرة في الناتج المحلي المغربي، ما يعني أن تأثره بالجفاف يترك أبلغ الأثر على جوانب متعددة وفق الخبراء.
14 أكتوبر 2022, 16:57 GMT
وأضاف في حديثه مع "الخليج 365"، أن مجموعة من المبادرات واكبت هذه التغيرات، منها "الطريق السيار المائي الذي سمح بالحفاظ على حقينة السدود واستغلال جزء من مياه الأنهار الكبرى في السقي".
ولفت إلى أن القطاع الفلاحي يبقى محوريا في المغرب حيث تمثل القيمة المضافة الفلاحية في المتوسط 14% من الناتج الداخلي الخام، في حين يشغل القطاع الفلاحي 40% من الساكنة، وبالتالي فإن التأثير غير المباشر للجفاف يبقى أساسيا بسبب انعكاسه على الطلب الداخلي.
ويرى أن التطور الإيجابي للقطاع الصناعي في مجال السيارات بالأساس والاستثمارات المهمة في مجال البطاريات، قد يحد من الأضرار في السنوات المقبلة.
بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في المغرب، يرى لخديسي أنها تبقى غير كافية، فيما ينتظر في حال تواصل غياب التساقطات القيام هذه السنة بمخطط استعجالي لمساعدة الفلاحين.
11 أبريل 2022, 17:50 GMT
وانخفض إنتاج الحبوب سنة 2021/2022 إلى حدود 33 مليون قنطار، لكن المغاربة استبشروا خيرا بتحقيق أكثر من 55 مليون قنطار سنة 2022/2023. ورغم أن الإنتاج لم يصل إلى حدود 70 مليون قنطار المنتظرة حسب قانون المالية لسنة 2023 إلا أن الآمال معلقة على العام الجديد.
وفق الخبير المغربي فإن جميع المؤشرات تشير إلى استمرار حالة الجفاف مع مطلع سنة 2024.
ونتجت تداعيات عدة إثر حالة الجفاف، منها انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي وارتفاع غير مسبوق لأسعار المواد الغذائية، وخصوصا الوضع الصعب لحقينة السدود التي وصلت إلى مستويات خطيرة للغاية دون إغفال فقدان 297 ألف فرصة عمل معظمها بالعالم القروي.
ولفت سعيد إلى أنه رغم إدماج هذا المعطى في استراتيجية الجيل الأخضر بتشجيع المنتوجات الفلاحية التي تقتصد في استعمال المياه والاستراتيجية المحينة للاقتصاد في الماء2020/2027 يبدو أن الحكومة اضطرت إلى تخصيص مساعدات ب 10 مليارات درهم الفلاحين المتضررين.
30 سبتمبر, 14:26 GMT
ويرى الخبير الاقتصادي أنه رغم انطلاق مشاريع كبرى لتحلية المياه وخلق طريق سيار مائي لتحويل المياه من أنهار إلى أخرى لمواجهة الاستهلاك لهذه المادة الحيوية في جهات مهمة بالاقتصاد المغربي الدار البيضاء والرباط نموذجا، لن يكون لها الأثر الفعال إلا على المدى المتوسط، وفق رأيه.
وأشار سعيد إلى أن تأثر الاقتصاد المغربي بخطر الجفاف يستوجب إعادة النظر في فرضيات إعداد قانون المالية لسنة 2024 والذي تنبأ بإنتاج الحبوب في حدود 75 مليون قنطار.
ثانيا ضرورة تخصيص مساعدات للفلاحين للتقليل من الهجرة إلى المدن وما يترتب من تداعيات اجتماعية خطيرة.
التحدي الثالث يتمثل في إشكالية تدبير الأولوية في التصدير الفلاحي أم تموين السوق الداخلية.
من ناحية أخرى، فإن انخفاض الصادرات الفلاحية يؤثر مباشرة على العجز التجاري وانخفاض للعملة الصعبة.
والمعطى الأخر يتمثل في عدم تموين السوق الداخلية بشكل كاف، مما يعمق أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وبالتالي أولا التأثير السلبي على القدرة الشرائية للمستهلك المغربي، وكذلك على نسبة التضخم.