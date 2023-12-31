شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يمنع سيارات الإسعاف من دخول مخيم المغازي بقطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، سيارات الإسعاف من دخول مخيم المغازي وسط قطاع غزة، لانتشال الشهداء والجرحى من داخل المخيم، الذي يتعرض لقصف متواصل من طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته.

وقال مسعفون فلسطينيون، إن الدبابات الإسرائيلية التي تتمركز شرق المخيم تستهدف المنازل في مخيم المغازي بشكل مكثف، مما أدى إلى استشهاد العديد من الفلسطينيين، مؤكدين أن هناك نداءات استغاثة من داخل المخيم بوجود شهداء وجرحى، لكن سيارات الإسعاف لا تستطيع الوصول إليهم؛ بسبب المنع من الاحتلال الإسرائيلي.

قطاع غزة

في سياق متصل، تواصل مدفعية الاحتلال قصفها المكثف لمخيمات البريج والنصيرات وسط القطاع، مما أدى إلى استشهاد ستة فلسطينيين اليوم، في غارة استهدفت منطقة المغراقة شمال مخيم البريج.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني: إن عدد الشهداء الفلسطينيين عام 2023، هو الأعلى منذ النكبة الفلسطينية عام 1948، فقد تم توثيق استشهاد أكثر من 22 ألف فلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية هذا العام.