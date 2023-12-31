شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يبحث مع ماكرون تحضيرات زيارته المرتقبة إلى باريس والعلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس الجزائرى، عبد المجيد تبون، مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون زيارته المرتقبة إلى باريس، وكذلك العلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك خلال المكالمة الهاتفية التى تبادل خلالها الرئيسان الجزائرى والفرنسى التهانى بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة، حسبما ذكرت الرئاسة الجزائرية فى بيان.



كما أجرى الرئيس الجزائري، اليوم، مكالمة هاتفية مع نظيره التونسى قيس سعيد؛ هنأه فيها بمناسبة حلول العام الجديد، متمنيا "له وللشعب التونسى الشقيق، دوام الرقى والازدهار".



كما شكر الرئيس التونسي، بحسب البيان، نظيره الجزائرى، متمنيا "له وللشعب الجزائري، كل التقدم والهناء".