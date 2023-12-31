إسرائيلي ينتحل صفة جندي لسرقة الذخيرة بعد ظهوره مع نتنياهو

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وذكرت لائحة الاتهام المقدمة للمحكمة في تل أبيب، أن المتهم يدعى روي يفراخ، وقد تمكن عن طريق الاحتيال من الالتحاق بالقوات الإسرائيلية المشاركة في الحرب على غزة، بل أنه تظاهر بأنه عضو في وحدة قتالية من النخبة في جهاز الأمن الداخلي "الشاباك".
ويبلغ يفراخ من العمر 35 عاما، وقد ظهر مرتديان الزي العسكري ومعدات القتال الكاملة رفقة جنود آخرين إلى جانب نتنياهو في موقع هبوط طائرات الهليكوبتر.
وأوضحت لائحة الاتهام أن خدعة يفراخ سمحت له بالاستيلاء على أسلحة نارية وذخيرة ومعدات عسكرية، حيث عثر على المسروقات في منزل المتهم، وتضمنت بندقية هجومية وأنواعا مختلفة من الرصاص وقنابل دخان، وحددت المحكمة خمس تهم موجهة إليه تشمل الاحتيال والسرقة، قد تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 36 عاما.
من جانبه، قال محامي يفراخ إنه ينبغي الإشادة بموكله، مشيرا إلى أن "يفراخ يعمل مسعفا، وقد أنقذ أرواحا تحت النار، كان يخاطر بحياته ويقضي على مقاتلي حماس"، على حد وصفه.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.