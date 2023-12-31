المتحدث باسم أنصار الله يكشف تفاصيل لقاءه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال عبد السلام، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أنه "تم التأكيد على أهمية مساندة الشعب الفلسطيني ومقاومته في غزة، وأنها مسؤولية يجب على شعوب المنطقة أن تضطلع بها، كون العدوان الإسرائيلي على القطاع تهديد للجميع".
واستقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي أكبر أحمديان، في وقت سابق اليوم، المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد عبدالسلام".
وتابع: "لقد أوضحت له أن إيران تتشارك المسؤولية في منع مثل تلك الهجمات بالنظر للدعم الذي تعطيه للجماعة منذ فترة طويلة".
وأضافت الهيئة أنه "قد ورد بلاغ من إحدى السفن حول تعرضها لهجوم من قبل 3 قوارب صغيرة على جانب الميناء، وتم تبادل لإطلاق النار".
وبدورها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، إغراق زوارق لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، ومقتل طاقمها في أثناء مهاجمتها سفينة شحن تجارية قبالة سواحل اليمن جنوب البحر الأحمر.
وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وتضم القوة 10 دول هي: الولايات المتحدة، وبريطانيا، والبحرين، وكندا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وسيشيل، وإسبانيا.