شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى لبنان: اغتيال العارورى بالضاحية الجنوبية هو اعتداء على البلاد واللبنانيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان مفتى الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، العدوان الإسرائيلى على ضاحية بيروت الجنوبية واغتيال نائب رئيس المكتب السياسى بحركة حماس صالح العارورى وعدد من مرافقيه، معتبرا أن هذه العملية هى اعتداء على لبنان واللبنانيين.

وقال الشيخ دريان -فى تصريح اليوم الأربعاء، إن الإرهاب والإجرام هما سمة إسرائيل التي تنتهك كل القرارات الدولية فى غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان. واعتبر مفتي لبنان أن إسرائيل تحاول بشتى الطرق والأساليب زج لبنان في الحرب من خلال عدوانها المتكرر على جنوب لبنان واستهداف القرى والبلدات والآمنين في بيوتهم وآخرها الاستهداف الغادر لضاحية بيروت الجنوبية، كما تشن بطائراتها المسيرة التي تصول وتجول في سماء لبنان هجوما غير مسبوق منتهكة القرار الدولي 1701.

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