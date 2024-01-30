شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممي إلى ليبيا: شعب ليبيا يستحق حياة أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المبعوث الأممي للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي، أن ليبيا ملك لجميع الليبيين، ولا يجوز أن تكون رهينة لأي فئة أو مجموعة من الأفراد.

وأضاف باتيلي خلال لقائه أكثر من 20 ممثلاً عن الجهات الأمنية والعسكرية في الغرب الليبي ، وفقا لوكالة ألأنباء الليبية"وال" ، أنه بعد 13 عاماً من الصراع وعدم الاستقرار في ليبيا ، يستحق شعب ليبيا حياة أفضل ، لقد حان الوقت لتبني رؤية تسمح لشباب هذا البلد بتحقيق كامل إمكاناتهم الكامنة ، داعيا إياهم على أداء واجبهم في إحلال السلام والاستقرار في ليبيا ، وتضميد جراح الماضي ، وإعادة بناء البلاد .

من جانبهم ، طالب ممثلو الجهات الأمنية والعسكرية في الغرب الليبي، بعملية سياسية أكثر شمولاً من شأنها أن تؤدي إلى حلول مستدامة للأزمة في البلاد .

وذكرت بعثة الأمم المتحدة في منشور لها ، أنه استناداً إلى ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المستمدة من مجلس الأمن الدولي فإن الممثل الخاص يعمل على تيسير عملية سلام شاملة تفضي إلى حل يقوده ويملك زمامه الليبيون، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع نشوب الصراع من جديد ، بما في ذلك الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وأشارت إلى أن الممثل الخاص للأمين العام سيواصل إشراك جميع الأطراف الليبية المعنية، بما في ذلك مختلف الجهات الأمنية والعسكرية الفاعلة في جميع أنحاء البلاد ، لضمان دعم التوصل إلى حل سلمي شامل للانسداد السياسي الراهن وإحياء العملية الانتخابية .