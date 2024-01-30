مراسلة "الخليج 365": "كاتيوشا" تستهدف مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت مراسلة "الخليج 365" في محافظة درعا جنوبي سوريا، إن قصفا صاروخيا بصواريخ "كاتيوشا" مصدره الأراضي الزراعية الواقعة بين بلدتي "جملة" و"نافعة"، استهدف مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل.

وأضافت مراسلة "الخليج 365" أن الجيش الإسرائيلي رد على مصدر إطلاق الصواريخ بقذائف مدفعية استهدفت الأراضي الزراعية جنوبي في بلدة "نافعة" وغرب بلدة "الشجرة" في ريف درعا الغربي.

21 يناير, 17:52 GMT

وأكدت المراسلة نقلا عن مصادر في بلدة "نافعة"، أن القصف الإسرائيلي لم يسفر عن إصابات بشرية.

وتعد "جملة" آخر بلدات الجنوب السوري المتاخمة لنقطة البداية الجنوبية لخط فصل القوات الذي أقرته الأمم المتحدة عقب "حرب تشرين التحريرية" بين الجيشين السوري والإسرائيلي عام 1974، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان السوري المحتل، أقصى جنوب غرب سوريا.