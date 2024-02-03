شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر عسكرية أمريكية: واشنطن تسير طلعات رصد فوق سوريا والعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها أن مصادر عسكرية أمريكية قالت إن واشنطن تسير طلعات رصد واستكشاف فوق سوريا والعراق.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال إن 3 عسكريين أمريكيين قتلوا وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أمريكية في شمال شرق الأردن قرب حدود سوريا، مضيفا: "سنحاسب كل المسئولين عن الهجوم الذي استهدف قواتنا في الوقت المناسب وبالطريقة التي نختارها".

وذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الهجوم على القوات الأمريكية الذى أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين نفذته جماعات مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق، مستطردا: "لا زلنا نجمع المعلومات حول الحادث لكننا نعتقد أنه من تنفيذ مجموعات مدعومة من إيران في سوريا والعراق". وأشار البيت الأبيض إلى أن بايدن اطلع على الهجوم بطائرة مسيرة على قوات أمريكية قرب حدود سوريا.