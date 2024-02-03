شكرا لقرائتكم خبر عن قصف جوى أمريكى يستهدف عدة مواقع فى مدينة الميادين شرقى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها أن هناك قصف جوي أمريكي يستهدف عدة مواقع في مدينة الميادين بمحافظة ريف دير الزور شرقي سوريا.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال إن 3 عسكريين أمريكيين قتلوا وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أمريكية في شمال شرق الأردن قرب حدود سوريا، مضيفا: "سنحاسب كل المسئولين عن الهجوم الذي استهدف قواتنا في الوقت المناسب وبالطريقة التي نختارها".

وذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الهجوم على القوات الأمريكية الذى أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين نفذته جماعات مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق، مستطردا: "لا زلنا نجمع المعلومات حول الحادث لكننا نعتقد أنه من تنفيذ مجموعات مدعومة من إيران في سوريا والعراق". وأشار البيت الأبيض إلى أن بايدن اطلع على الهجوم بطائرة مسيرة على قوات أمريكية قرب حدود سوريا.