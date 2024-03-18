الخليج اليوم .. تراجع صادرات النفط السعودي إلى 6.297 مليون برميل يوميا في يناير



الرياض - كتب موسى القحطاني - أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين أن صادرات السعودية من النفط الخام انخفضت في يناير/كانون الثاني إلى 6.297 مليون برميل يوميا مقابل 6.308 مليون برميل يوميا في ديسمبر/كانون الأول، وذلك للشهر الثاني على التوالي.

وتقدم الرياض وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات الصادرات الشهرية إلى مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) التي تقوم بدورها بنشرتها على موقعها الإلكتروني.

أرباح "أرامكو" تتفوق على نتائج أكبر 5 شركات نفط عالمية مجتمعة في 2023

وكشفت بيانات "مبادرة جودي" ارتفاع صادرات السعودية من المنتجات النفطية 0.106 مليون برميل إلى 1.243 مليون برميل في يناير.



وانخفضت صادرات الخام من أكبر مصدر للنفط في العالم 0.2% إلى 6.297 مليون برميل يوميا، انخفاضا من 6.308 مليون برميل يوميا في ديسمبر/كانون الأول.

وارتفع إنتاج البلاد من الخام إلى 8.956 مليون برميل يوميا من 8.944 مليون برميل يوميا في ديسمبر/كانون الأول.

وتقدم الرياض وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أرقام الصادرات الشهرية إلى مبادرة جودي، التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

وأظهرت البيانات أيضًا أن إنتاج المصافي السعودية من النفط الخام ارتفع 0.010 مليون برميل يوميًا إلى 2.425 مليون برميل يوميًا، كما زاد حرق الخام المباشر بمقدار 5000 برميل يوميًا إلى 308000 برميل يوميًا في يناير.

واتفقت "أوبك" وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة "أوبك+"، هذا الشهر على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية بواقع 2.2 مليون برميل يوميا في مسعى لتعزيز الأسعار.

وفي الوقت نفسه، رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها بشأن نمو الطلب على النفط في عام 2024 للمرة الرابعة منذ نوفمبر، على الرغم من أنها لا تزال أقل تفاؤلاً بكثير من "أوبك".