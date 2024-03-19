شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: تنصيب لجنة عليا للبت في الطعون المقدمة من المستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الجزائر، الإثنين تنصيب اللجنة الجزائرية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار، وهي هيئة عليا مكلفة بالبت في الطعون المقدمة من المستثمرين.



وقام الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بتنصيب هذه اللجنة، التي يرأسها مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، حيث أكد على الأهمية الخاصة التي يوليها لهذا المجال الحيوي، مثمنا المجهودات التي يبذلها مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (مجلس يضم أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص) في دفع وتيرة الاستثمار لتنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على المحروقات.



وأشاد الرئيس الجزائري بنتائج التعاون بين وزارة التجارة الجزائرية ومجلس التجديد الاقتصادي الذي تجاوب مع مبادرة تخفيض أسعار السلع والمواد الواسعة الاستهلاك.