قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة بشأن إصابة جنديين بجروح بالغة في عملية إطلاق نار

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دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الجنديين الإسرائيليين اللذين أصيبا جراء علمية إطلاق نار في عملية إطلاق نار نفذها شخص مسلح قبل تحييده، عند مستوطنة غوش عتصيون جنوب مدينة القدس، من جهاز الأمن العام الداخلي "الشاباك".
ونقلت القناة عن مستشفى شعاري تصيدق بمدينة القدس، أن المصابين الإسرائيليين، أحدهما إصابته بالغة والآخر إصابته طفيفة، وهما بداخل المستشفى في الوقت الراهن، فيما تم تحييد منفذ العملية.
وتأتي هذه الهجمات، وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.
وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بين الجانبين.