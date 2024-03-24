شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة العراقية: إنهاء مهمة التحالف الدولى سيكون الملف الأول فى زيارة السودانى لواشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية أن الملف الإقليمي وما يتعلق بحرب غزة وعلاقات العراق مع دول الجوار والدول الإقليمية سيكون ضمن مناقشات رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني بواشنطن.

وأكد أن إنهاء مهمة التحالف الدولي سيكون الملف الأول لزيارة السوداني ثم الانتقال إلى العلاقات الشاملة وهناك أرضية قانونية كاملة في الاتفاقية، مشيرا إلى أن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن ولقائه الرئيس الامريكى جو بايدن ستبحث آفاق العلاقة المستقبلية ما بعد التحالف الدولي، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها .