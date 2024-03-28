الخليج اليوم .. تم قيد مخالفة.. رسالة نصية من وزارة الصحة تحصد انتشاراً واسعاً



الرياض - كتب موسى القحطاني - أشعلت رسالة نصية من وزارة الصحة السعودية، ردود أفعال كبيرة بعد تخوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي من نص الرسالة والتي تم كتابة مطلعها "تم قيد مخالفة"، والتي وصلت لكافة السعوديين على هواتفهم النقالة.

وعلق خبير التسويق الدكتور عبيد العبدلي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" على الرسالة: اليوم وصلتني ووصلت غيري رسالة من وزارة الصحة، فيها نوع من التخويف ولكن في التسويق نسميه Fear advertising

وأضاف: "جاذبية الخوف في الإعلان هي استراتيجية تستخدم لتقديم رسالة مقنعة للجمهور، تؤكد على تهديد خطير أو ضرر قد يلحق بهم إذا لم يفعلوا ما يطلب منهم في الإعلان، فيما علق الناشط منصور بن سعد على حسابه في منصة "إكس" ونشر محتوى الرسالة: تم قيد مخالفة: تجاوز السعرات الحرارية التي يجب تناولها وفقًا لاحتياجك خلال اليوم.. يمديــك تعرف تفاصيل المخالفة عن طريق حاسبة السعرات الحرارية.

وقال: من أعد صياغة الرسالة من حساب ‎وزارة الصحة الله يسامحه، فعلاً عشت قلق لحين قراءتها.

هيئة الغذاء والدواء

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، قد عرفت السعرة الحرارية بأنها وحدة قياس كمية الطاقة في الطعام، التي من خلالها يتمكن جسم الإنسان من الحركة والقيام بمختلف الأنشطة في حياته اليومية؛ مثل: التفكير، والمشي.

وذكرت الهيئة أنه يتم توضيح كمية الطاقة في الأغذية بإحدى العبارتين "الكيلو كالوري" أو "الكيلوجول" وكلاهما وحدتان لقياس الطاقة، ولفتت الهيئة إلى أن هناك متوسط للسعرات الحرارية التي يجب تناولها خلال اليوم لكل فرد، وتعتمد هذه الكمية على عديد من العوامل، مثل: العمر، والوزن، والجنس، والطول، ومتوسط النشاط البدني ،وتحتاج المرأة البالغة تقريباً إلى 2000 سعرة حرارية في المتوسط يومياً، بينما يحتاج الرجل إلى 2500 سعرة حرارية في اليوم، مع العلم أن الاحتياجات الفردية تختلف من السعرات الحرارية من شخص لآخر كما يحتاج الأطفال إلى ما يقارب 1800 سعرة حرارية في اليوم.