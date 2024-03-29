الخليج اليوم .. مطار البحر الأحمر الدولي يستقبل أول رحلة دولية بـ 18 أبريل

يستقبل مطار البحر الأحمر الدولي أول رحلة دولية تُشغّلها خطوط الطيران الإماراتية "فلاي دبي"، قادمةً من "مطار دبي الدولي"، يوم الخميس الموافق 18 أبريل، تدشينًا للخط الدولي الجديد، بواقع رحلتين أسبوعيًا إلى مطار البحر الأحمر يومي الخميس والأحد لتتزامن مع الرحلات الداخلية - الرياض وجدة - المجدولة بانتظام.

وتخدم هذه الخطوة سكان مناطق البحر الأحمر الواقعة على الساحل الغربي للسعودية، إذ سيربطهم "المطار" بالعالم عبر مدينة دبي للانفتاح على ثقافات مختلفة، والاتصال بالعالم، فضلاً عن أنه يعد نقطة محورية في خطوط الملاحة الجوية العالمية.

إذ إنه الأقرب لواحدة من أجمل الوجهات المتميزة بتضاريسها الساحرة وشواطئها الذهبية وبيئتها البحرية الخلابة، ما يرسخ أسم السعودية في خريطة السياحة العالمية، وينمي المنطقة اقتصاديًا، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

مليون مسافر سنوياً

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "البحر الأحمر الدولية" جون باغانو: "يقع "مطار البحر الأحمر الدولي" على بعد 3 ساعات طيران لـ 250 مليون شخص، يخدم 1 مليون ضيف سنويًا في حين يعمل المطار بكامل طاقته، وأضاف "نتطلع إلى الانفتاح الحقيقي على العالم، والترحيب بالزوار من دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط والدول الأخرى الواقعة خارج منطقتنا"؛ مشيراً إلى أن هذه الخطوة بداية لجعل أهالي المنطقة وشركاء "البحر الأحمر الدولية" وموظفيها متصلين بالعالم.

"البحر الاحمر الدولي" يخدم مليون مسافر سنوياً