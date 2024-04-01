الخليج اليوم .. "لا أبهى من أبها".. مشاهد من السعودية تثير تفاعلا كبيرا على السوشيال ميديا (فيديو+صور)



الرياض - كتب موسى القحطاني -

شهدت مدينة أبها بمنطقة عسير خلال الساعات الماضية، تساقطا لكميات كبيرة من الأمطار والبرد، ما أدى إلى اكتساء الطرقات بحلة بيضاء مبهرة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديوهات والصور المتداولة، معربين عن سعادتهم بالمشهد، الذي شبهوه بالمناظر الطبيعية الخلابة التي اعتادوا رؤيتها على شبكة الانترنت في عدة دول حول العالم.

في غضون ذلك، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقرير له عن حالة الطقس في المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

وقال إن ذلك سيؤدي إلى جريان سيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، الشرقية، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي حائل، تبوك.

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى احتمال تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.