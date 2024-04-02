مشاهدات رمضانية (2): "زوجة واحدة لا تكفي" والبحث عن الإثارة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: تتصدر مسلسلات الكاتبة الكويتية هبة مشاري حمادة نسب المشاهدات على المنصات الرقمية خلال شهر رمضان بشكل متكرر كل عام، وعمل "زوجة واحدة لا تكفي" والبحث عن الإثارة لم يكن استثناءً، وكذلك الجدل الذي أحدثه المسلسل، مما يطرح تساؤلات حول ما إذا كان العمل جريئًا أم أنه يسقط في خانة الابتذال.

حرية إبداعية

تتمتع المؤلفة هبة مشاري حمادة بحرية إبداعية كبيرة بعد تخليها عن تصوير أعمالها في الكويت، لذلك هي في حل من مقص الرقابة الكويتي، مما يمنحها الفرصة لتقديم أعمال جريئة تناقش قضايا تهمّ الشارع وتثير الجدل، بعيداً عن التركيز على الإثارة التي أجدها في بعض الأحيان أقرب إلى الابتذال.

مخرجتان لامعتان

وسجل رمضان هذا العام غيابًا لعدد من المخرجين المصريين البارزين وبينهم تامر محسن ومحمد شاكر خضير وكاملة أبوذكري ومحمد ياسين وكريم الشناوي، إلا أنه شهد بروز مخرجتين لامعتين نترقب أعمالهن؛ السينمائية نادين خان بمسلسل "مسار إجباري" وياسمين كامل بمسلسل "أعلى مشاهدة". يناقش العملان أبرز القضايا الراهنة بمشاركة عدد من النجوم الشباب، وقد حقق العملان نجاحًا جماهيريًا كبيرًا لدى المشاهد المصري.

أشغال شقة: كوميديا ناجحة

يشكل مسلسل "أشغال شقة" أبرز الأعمال الكوميدية لهذا العام، ويعود نجاحه إلى فريق الكتابة والإخراج المتميز، بالإضافة إلى أداء الممثل الموهوب هشام ماجد الذي طغت لمساته وروحه وقفشاته الكوميدية على العمل، بالإضافة إلى الممثلة الجميلة والموهوبة أسماء جلال التي أظهر العمل قدراتها الكوميدية، ونجحت في وضع المشاهد في حالة ترقب للأعمال والأدوار التالية التي ستقدمها في هذا المجال.

غياب محمد رمضان

شكل غياب الفنان محمد رمضان عن دراما رمضان فراغًا كبيرًا لدى جمهوره، لكنه عاد بقوة من خلال "ساعة اللمة" الذي حقق نجاحًا واسعاً وحصد مشاهدات عالية، على أن يشكل النجاح الأكبر في حال أعقب العمل تعاوناً بين رمضان والمخرجة كاملة ابوذكري، كونها هي من أخرجت "ساعة اللمة".

تألق ريم عبدالله

تألقت النجمة السعودية ريم عبدالله هذا العام، حيث تعتبر النجمة السعودية الأبرز من ناحية الأرقام والجماهيرية، من خلال نجاحها في مسلسلي "جاك العلم" و"الشرار". ويمثل تقديمها للعملين في نفس الوقت تحديًا كبيرًا، بينما يؤكد تألقها في "الشرار" على كفاءتها، ويجعل الجميع يتساءل لمَ لا تكون هي نفسها بطلة المسلسل السعودي المنتظر "غالية البقمي"، كونها الأكفأ سعودياً لناحية الشكل والأداء واللهجة.