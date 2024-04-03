الخليج اليوم .. اعتقال روبياليس وسط تحقيق بشأن إقامة كأس السوبر الإسباني في السعودية (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

اعتقلت الشرطة الإسبانية الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم لويس روبياليس لدى عودته إلى البلاد وسط تحقيق في تورطه في قضية فساد، حسبما أعلن الحرس المدني الإسباني يوم الأربعاء.

وقال الحرس المدني، إن الشرطة استجوبت روبياليس في مطار مدريد بعد اعتقاله عند خروجه من الطائرة التي أعادته إلى وطنه من جمهورية الدومينيكان.

وعاد روبياليس إلى إسبانيا وسط تحقيق قضائي في صفقة تجارية تتعلق بإقامة كأس السوبر الإسباني في السعودية.

وكان روبياليس استقال من رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم في سبتمبر الماضي بعد أن تسبب في فضيحة دولية بتقبيله لاعبة منتخب إسبانيا جيني هيرموسو على شفتيها بدون رضاها خلال مراسم تسليم الميداليات بعد نهائي كأس العالم للسيدات.

وفي أكتوبر الماضي، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف روبياليس عن ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي لمدة ثلاثة أعوام.

المصدر: أ ب