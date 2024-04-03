شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق: استمرار العدوان على غزة سيؤدى بالمنطقة وأمنها إلى منزلقات خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى، محمد شياع السودانى، مساء اليوم الأربعاء، أن "استمرار العدوان على غزة سيؤدى بالمنطقة وأمنها إلى منزلقات خطيرة"، داعيًا فى الوقت نفسه المجتمع الدولى إلى تولى مسئولياته فى حماية الشعب الفلسطينى ومنع امتداد الصراع إلى ارجاء المنطقة.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان مجلس الوزراء العراقى أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفى الذى أجراه السوداني، مع الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسي، والذى أكد خلاله رئيس الوزراء العراقى "إدانة بلاده العدوان الصهيونى الأثم، الذى استهدف مبنى القنصلية الإيرانية فى العاصمة السورية دمشق".



وأشار رئيس مجلس الوزراء العراقى - بحسب البيان - إلى "أهمية العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والجمهورية الإيرانية، بما يصبّ فى مصلحة الشعبين".



من جانبه، أكد رئيس ائتلاف دولة القانون فى العراق نورى المالكي، اليوم الأربعاء، أهمية تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجى مع الولايات المتحدة الأمريكية وتحديد جدول زمنى لإنهاء مهام التحالف الدولى فى العراق.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) - عن بيان مكتب المالكى - أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس ائتلاف دولة القانون فى العراق مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى بغداد، ألينا رومانوسكي، والذى تم خلاله تبادل وجهات النظر حول المستجدات التى تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وعدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.



وأشار المالكي، إلى "أهمية تعزيز العلاقة مع الولايات المتحدة والاستفادة من فى مختلف المجالات"، معربًا عن أمله فى أن "تسهم زيارة رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، فى تعزيز الشراكة وفتح آفاق أرحب للتعاون".



من جانبها، جددت السفيرة الأمريكية دعم بلادها لاستقرار العراق، مؤكدة "الاستمرار فى تقديم المساعدات الضرورية للعراقيين ضمن اتفاق الإطار الاستراتيجى بين البلدين".